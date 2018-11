Juventus, Matuidi: «Consapevoli del nostro ruolo in Champions. E' la mia stagione migliore»

«Siamo consapevoli del nostro ruolo, ora dobbiamo chiudere come primi nel girone di Champions». Il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, conferma una maggiore sicurezza dei bianconeri in Champions League dove comandano il proprio girone con due punti di vantaggio sul Manchester United. «Ho tanti amici al Psg sarebbe bello affrontarli il più lontano possibile», aggiunge il 31enne francese che poi dà uno sguardo al campionato. «A dicembre abbiamo diverse partite complicate a partire dalla trasferta di Firenze sabato». Matuidi si è dimostrato ancora una volta insostituibile per mister Allegri: «Questa è la mia stagione migliore, tra trofei con il club e il mondiale che era il mio sogno. A Torino sono cresciuto, quando sono arrivato ho capito che potevo fare di più». Infine, anche se le possibilità sono praticamente nulle, l'ex Psg spera che Ronaldo vinca il pallone d'oro. «Lo merita, ha una fame incredibile ed è questo che fa la differenza».

Ultimo aggiornamento: 16:07

