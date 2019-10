Higuain e Bentacourt, esami negativi. Pjanic salta il Genoa

Aggiornamenti dall’infermeria della Juventus, a poche ore dal pareggio contro il Lecce. Higuain e Bentancur hanno effettuato accertamenti al JMedical in serata appena rientrati a Torino, rispettivamente alla testa, e al costato. Per entrambi i risultati sono stati negativi, dovrebbero essere regolarmente a disposizione dalla prossima partita contro il Genoa. Non ci sarà invece Miralem Pjanic, che contro il Lecce ha accusato un problema muscolare all’adduttore. Il bosniaco verrà valutato lunedì, ma rischia di saltare anche il derby con il Torino, una brutta notizia per la Juventus considerando che il bosniaco è il secondo giocatore più presente della rosa (dopo Bonucci) e che di fatto manca un altro regista in rosa. La soluzione più probabile è rivedere Bentancur in regia, come nel finale al Via del Mare; per Sarri è proprio l’uruguaiano la prima alternativa al Pianista.





