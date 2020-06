Juventus-Lecce, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni: Higuain convocato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Juventus ha vinto fin qui 12 partite sulle 13 giocate in casa, segnando 31 gol a fronte di 10 reti subite: unico pareggio il 2-2 col Sassuolo del 1 dicembre scorso; il Lecce meglio in trasferta che in casa nelle prime 27 partite: 14 punti contro gli 11 fatti in Puglia il bottino, con l'ultima vittoria colta a Napoli il 9 febbraio scorso.LE(4-3-3) Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri(5-3-2) Gabriel; Donati, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Babacar. All. LiveraniLa 28esima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Juventus e Lecce. I bianconeri hanno sfruttato positivamente la ripresa del campionato dopo lo stop causa Covid, vincendo a Bologna e portando il vantaggio sulla Lazio a +4 a seguito della sconfitta dei biancocelesti in quel di Bergamo; il Lecce, ora diciottesimo, è apparso sottotono nel match casalingo col Milan, perso 1-4 e nel quale i salentini non hanno mai mostrato di essere in condizione di poter far propri i 3 punti in palio.