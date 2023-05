Juventus Lecce 2-1, Allegri ritrova Vlahovic e la vittoria in campionato dopo più di un mese

Sorrisi e lacrime allo Stadium, per una Juventus che torna a vincere dopo più di un mese in campionato, ritrova Vlahovic ma perde De Sciglio per un brutto infortunio con lesione al legamento crociato. I bianconeri battono 2-1 il Lecce (sempre quintultimo) e fanno un passo importante in chiave Champions, ma faticano più del previsto e a tratti soffrono addirittura un Lecce coraggioso e ben organizzato in campo da Baroni. La Juve fa la partita, ma poi se la ingarbuglia con il solito rigore regalato, torna in vantaggio e nel finale ha più di una chance per chiuderla ma concede anche più di un’occasione al Lecce per pareggiarla. Succede tutto nel primo tempo, due gol annullati per fuorigioco a Ceesay in avvio e poi a Miretti, vantaggio bianconero dopo 15 minuti con la prima rete in maglia Juve di Paredes, con una staffilata su punizione che aggira la barriera e sorprende Falcone. Il Lecce rimane in partita e quando esce De Sciglio trova spesso Cuadrado ancora freddo fuori posizione a destra, e affonda il colpo.

Secondo rigore consecutivo causato da Danilo (che poi colpisce anche un palo pieno in area Lecce), per un fallo di mani in area piuttosto netto, Ceesay firma l’1-1 e imita l’esultanza discussa di Lukaku in Coppa Italia. La Juve però ha il merito della reazione immediata, con Kostic che trova Vlahovic in mezzo all’area con un cross perfetto. Girata imprendibile del serbo che ritrova il gol in serie A 84 giorni dopo l’ultima volta, rompendo un digiuno quasi inspiegabile di 773 minuti. Una liberazione che però non porta alla tanto attesa tranquillità, perché la Juve fallisce vari match point ma nel finale rischia grossissimo con un colpo di testa di Ceesay fuori di un soffio, a Szczesny battuto. Nemmeno ingresso in campo dalla panchina di Chiesa e Pogba mettono il risultato al sicuro, nonostante i primi sprazzi di giocate da campione per il francese dopo l’infortunio, ma minutaggio sempre ridotto