Lazio, gli ultimi dubbi di formazione di Sarri (che intanto perde cinque pedine per la Juve)

Prove mattutine per la Lazio a Formello. Nel mirino c’è l’ultimo ostacolo di questa prima parte di stagione, ovvero la Juventus. I biancocelesti si ritroveranno di fronte l’unica squadra capace di subire meno gol in campionato finora. Sono 8 quelli dei biancocelesti e 7 invece quelli dei bianconeri. Le due migliori difese a confronto in una sfida ad alta quota con la squadra di Sarri che arriva da seconda e quella di Allegri che pian piano è risalita fino al quarto posto dopo le ultime cinque vittorie consecutive, tra l’altro senza prendere gol.

Tante assenze con la Juve

Tutti accorgimenti che Sarri non ha dimenticato di far presenti alla sua squadra anche stamattina, quando dopo le 11 è iniziata la rifinitura in ottica bianconeri. Torello, attivazione atletica e poi rapidità per passare alla fine alle prove tattiche. Da sottolineare ancora le assenze di Lazzari, Patric e Zaccagni, tutti e tre indisponibili per domani, ai quali dovrebbe aggiungersi anche Radu a causa di qualche linea di febbre. Non si è allenato nemmeno Bertini, appena tornato da uno stiramento di secondo grado all’adduttore, ma l'ex Primavera partirà col gruppo. Almeno Sarri ha ritrovato Hysaj dopo l’assenza precauzionale nella giornata di ieri.

Le probabili scelte di Sarri

In base a quanto emerso sul manto erboso di Formello, tra i pali del 4-3-3 del Comandante ci sarà ancora Provedel. Dinanzi al portiere di nuovo convocato da Mancini ci saranno ancora Casale e Romagnoli al centro, mentre Hysaj agirà sulla destra (dove oggi Sarri ha provato anche Gila), e Marusic a sinistra. In mezzo al campo Milinkovic è certo del posto, così come Cataldi, mentre il ballottaggio a tre come mezzala sinistra dovrebbe vincerlo Vecino rispetto a Basic e Luis Alberto. Giunti in attacco, Immobile non ha i minuti nelle gambe e alla fine nemmeno partirà. Per questo sembra destinato a vedersi ancora il tridente con Cancellieri e Pedro ai lati di Felipe Anderson.