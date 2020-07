Juventus, giornata di riposo, ma Dybala fa gli straordinari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO -ha concesso il venerdì di riposo, mane ha approfittato per gli straordinari in palestra, immortalando il momento sui social con il messaggio “No days off”. Nellacontro la Lazio torna Cuadrado dalla squalifica, ma mancherà Bernardeschi, al suo posto c’è più di una possibilità. Sarri potrebbe avanzare Cuadrado, osare Douglas Costa del primo minuto oppure - ipotesi più complicata - affidarsi al tridente pesante Dybala, Higuain, Ronaldo. A centrocampo Pjanic in regia con Rabiot e uno tra Matuidi e Bentancur, se quest’ultimo recupera dai fastidi accusati contro il Sassuolo (filtra ottimismo). C’è allarme per la spalla destra ballerina di de Ligt, ormai piuttosto instabile, lo staff sanitario farà il possibile per posticipare l’operazione a fine stagione. L’olandese affiancherà Bonucci al rientro da titolare, mentre Chiellini non sarà rischiato per dargli tempo e modo di recuperare al problema al polpaccio accusato a Reggio Emilia. Intanto, è stata confermata in appello la condanna a 10 anni per omicidio nei confronti della banda che il 3 giugno 2017 scatenò il panico in piazza San Carlo a Torino, durante la finale di Champions League: il tragico bilancio fu di due morti e più di 1600 feriti.