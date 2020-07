Juventus-Lazio, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

chiudono il programma della 34esima giornata di Serie A nel posticipo del lunedì sera. I bianconeri, in cerca del nono scudetto consecutivo, dopo il 3-3 col Sassuolo vogliono rilanciare la propria corsa conquistando i 3 punti; anche i biancocelesti, che vengono dallo 0-0 sul campo dell'Udinese, sono in cerca di riscatto dopo un periodo nero, ed una vittoria potrebbe inaspettatamente riaprire anche per i ragazzi di Simone Inzaghi i giochi per la conquista dello scudetto.LE PROBABILI FORMAZIONI (4-3-3): 1 Szczesny, 13 Danilo, 4 de Ligt, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 16 Cuadrado, 10 Dybala, 7 Ronaldo All. Sarri(3-5-2): Strakosha; 15 Bastos, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi; 29 Lazzari, 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 16 Parolo, 8 D. Anderson; 20 Caicedo, 17 Immobile. All. InzaghiLa Juventus viene da 3 gare di fila senza mai vincere: prima la sconfitta di Milano per mano dei rossoneri, poi i pareggi contro Atalanta in casa e sul campo del Sassuolo; la Lazio s'è giocata una gran fetta delle chance di contendere lo scudetto alla Juventus dalla ripresa post coronavirus: 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte il misero bottino di Immobile e compagni.