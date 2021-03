6 Marzo 2021

di Alberto Mauro

(Lettura 1 minuto)







Juve Lazio con il dubbio Ronaldo. Pessime notizie per Pirlo a poche ore dal calcio d’inizio contro la Lazio. Il portoghese - che non riposava dalla sfida di Coppa Italia contro la Spal - è a rischio a causa di un lieve problema fisico accusato nella rifinitura di stamattina. Sarebbe un problema enorme per la Juve che nelle ultime settimane è rimasta aggrappata al suo numero 7, ora la rincorsa sull’Inter e il 2-1 da ribaltare contro il Porto negli ottavi di ritorno all’Allianz si complicano parecchio.