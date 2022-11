Juventus-Lazio, Allegri: «Vlahovic out, Chiesa recuperato. Sarri sta facendo grandi cose, abbiamo caratteri opposti»

Non segneranno Vlahovic e Immobile, entrambi assenti per infortunio, ma contro la Lazio per la Juventus sarà un attesissimo esame di maturità, dopo l’exploit con l’Inter. Punti pesantissimi per una classifica che i bianconeri hanno rilanciato con le 5 vittorie consecutive, il Napoli è inarrestabile ma dietro è ancora tutto possibile. «Sarà una partita molto difficile, complicata, contro una Lazio molto forte, che sta facendo grandissime cose. Bisogna stare lì con la testa perché altrimenti diventa una partita pericolosa, e contro la Lazio lo è già di per sé. Sarri è un allenatore importante, qui è l’ultimo che ha vinto lo Scudetto e alla Lazio sta facendo un ottimo lavoro. Ma caratterialmente siamo agli opposti».

FUORI VLAHOVIC

«Dusan non se la sente, non sta bene. Ha fatto una parte di allenamento in gruppo oggi ma sta fuori. Il fattore Mondiale non c’entra. Bisogna essere fatalisti. In questo momento non è nelle condizioni fisiche per affrontare una parte della partita. Chiesa invece domani è a disposizione. Dovrò vedere Locatelli se sarà disponibile, così come Cuadrado. Una volta avuto certezze farò delle scelte. Di Maria? Devo decidere se gioca titolare o parte dalla panchina. Normale che quando entra si alza il livello della squadra, anche come personalità e tecnica».

SCUDETTO «Stiamo ritrovando lo spirito di squadra, il Napoli ha perso solo 4 punti, potenzialmente a loro mancano quattro gare e possono girare a 53. Noi pensiamo a fare bene domani, poi a riposarci e riprendere per farci trovare al meglio al 4 gennaio. Il mio ideale di squadra è quella che vince».

MILINKOVIC «Gioca nella Lazio, è una domanda che potete fare a Sarri. A me hanno insegnato che per dare giudizi definitivi i giocatori vanno allenati. Magari li vedi e sono in un certo modo, li alleni e sono ben alto».