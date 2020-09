Juventus, Kulusuvski: «Cristiano Ronaldo simpatico, imparerò da lui». Si ferma Alex Sandro

Primi problemi per Pirlo che dovrà affrontare la Samp e probabilmente anche la Roma senza l’esterno sinistro titolare. Durante l’allenamento di questa mattina alla Continassa, infatti, Alex Sandro ha interrotto la seduta a seguito di un problema muscolare alla coscia destra e domani verrà sottoposto ad esami strumentali. Al momento ogni prognosi è prematura ma il brasiliano è in forte dubbio anche contro la Roma.



Intanto Dejan Kulusevski è stato presentato alla stampa per la sua nuova avventura in bianconero e ha naturalmente parlato di Cristiano Ronaldo: «Cristiano è fantastico, sono molto fortunato, posso imparare da lui e giocare con lui. E' molto simpatico, abbiamo parlato tanto, è come benzina e mi aiuta solo a far meglio. Sono fortunato e spero di aiutarlo». così Dejan Kulusevski sul campione portoghese della Juventus.

