Juventus, Kaio Jorge in pugno. E per Dybala arriva l'agente: sarà rinnovo dopo la quarantena

Martedì 27 Luglio 2021, 18:54

La Juventus ha il sì di Kaio Jorge, giovane talento brasiliano già in orbita Milan. Gli 007 della Vecchia Signora sono riusciti a convincere il baby attaccante e il suo agente con un’offerta economica importante che si lega a un progetto ambizioso e impegnativo. Nei piani del club torinese, il giocatore diventerà quindi a tutti gli effetti bianconero dal primo gennaio quando il suo contratto terminerà. Ma il Santos ha provato a scatenare un'asta, parlando di un'offerta scritta del Benfica sui 5 milioni di euro e di una del Milan in arrivo. Da quanto trapela, infatti, i meneghini sono pronti a presentare una proposta sui 4 milioni, più bonus, per ingaggiare in questa sessione Kaio Jorge.

Juventus, firma per il futuro con Dybala

Non solo mercato futuro. La Juventus resta concentrata anche sul presente e sul rinnovo di Dybala, sempre più al centro del progetto di Allegri. Come previsto, stanotte è sbarcato il rappresentante del numero 10 Jorge Antun. Finita la quarantena, il manager incontrerà i vertici bianconeri per discutere del prolungamento del contratto della Joya. La volontà è condivisa: continuare insieme ed allungare l’accordo. Ma servirà ancora un pò di tempo per trovare un’intesa su cifre e bonus.