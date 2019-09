Juve, idea Jerome Boateng per sostituire Chiellini

La Juve perde Chiellini e non lo sostituisce con il già presente de Ligt, profilo più simile Bonucci, ma con Boateng, stagionato difensore del Bayern. E' un' indiscrezione che arriva dalla Germania: secondo la 'Bild', il difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng sarebbe a un passo dalla Juventus. Il giornale tedesco fa anche notare che oggi Boateng non si è allenato con la squadra e non ha preso parte al tradizionale servizio fotografico di inizio stagione calcistica con il Bayern Monaco. Ieri invece, nel match di campionato vinto dai bavaresi per 6-1 contro il Magonza, era rimasto in panchina. L'eventuale arrivo del campione del mondo 2014 alla Juve comporterebbe anche il fatto che Rugani rimane sul mercato, se troverà un acquirente.





