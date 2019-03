Juve-Atletico, spot per la rimonta: «Alcune notti portano incubi altre si riempiono di sogni»

La Juve chiama a raccolta i suoi tifosi, per la notte che dovrà essere quella della rimonta. Del sogno Champions. Una clip per scaldare l'ambiente, annunciato dall'hashtag #getready to comeback (preparatevi al ritorno) e pubblicato sul sito ufficiale. Un minuto di immagini in alternanza tra il Wanda Metropolitano di Madrid, con gli incubi dei gol di Gimenez e Godine e l'esultanza dell'Atletico, e Torino, ritratta dal centro cittadino deserto all'Allianz Stadium festante nelle notti europee, creano il clima per la rivincita in programma tra 7 giorni. Mentre il video scorre la voce fuori campo scandisce il tempo e prepara alla serata dl 12 marzo: «Dimentica quello che hai visto, la notte può ingannare, ma non dura per sempre. Alcune notti portano incubi altre si riempiono di sogni se ti prepari a viverle».





