Spalletti e Allegri un derby senza domani

Da una parte c’è l’Inter, che ha voglia di battere i rivali di sempre per blindare la Champions. Dall’altra c’è la Juventus, già campione di Italia (e sono otto di fila) ma con quella delusione europea, l’ennesima, stampata addosso. Sul campo pesano i 26 punti in più che i bianconeri hanno sui nerazzurri: «Questa è la partita. Si gioca tutto l’anno nei bar, negli uffici, in vacanza. Le due squadre rappresentano i poli opposti della passione calcistica. Visto che negli ultimi campionati loro ci sono stati davanti sempre, fare bene diventa fondamentale per diminuire queste distanze, per riuscire in un tempo limitato ad andare a vincerci», dice con orgoglio Luciano Spalletti. «Rivedrò con piacere Beppe Marotta, abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme. Siamo professionisti, le strade si possono dividere. Icardi? È straordinario, ha fatto sempre gol alla Juventus», afferma Massimiliano Allegri. Già Mauro, l’ex capitano interista che stasera potrebbe ancora finire in panchina con Lautaro Martinez titolare. Icardi è conteso dalle big europee e i bianconeri sono in vantaggio: «Non so cosa accadrà. Se mi darà fastidio? In generale, a me danno fastidio poche cose. Quelle che danno fastidio a me, danno più fastidio a quelli che le fanno», replica il tecnico di Certaldo.Spalletti e Allegri, del loro domani non vi è certezza. «La mia società è giusto che vada a cercare il meglio per l’Inter. Se questo coinvolge anche il mio futuro, ci sta. Se invece si parla di mulini a vento, quelli girano a vento e portano l’aria dove gli pare, in base a chi vogliono attaccare, alle telefonate che ricevono. A fine anno faremo un discorso, con nomi e cognomi», si difende il tecnico nerazzurro. Invece, Allegri tra un mese avrà un incontro con Andrea Agnelli per pianificare la prossima stagione: «Lasciamo passare questi giorni. Quando la società vorrà, parleremo. Di solito ci vedevamo a giugno, siamo in anticipo. Analizzeremo quello che è andato bene o male. La cosa più importante è essere lucidi, per creare le basi per un’altra annata importante».San Siro va verso il tutto esaurito. Nell’Inter a centrocampo rientra Brozovic: il croato giocherà con Vecino. Poi, tante conferme. Politano e Perisic saranno gli esterni con Nainggolan alle spalle di Lautaro. In difesa ci sarà Asamoah, l’ex.Allegri potrebbe rispondere con il 3-5-2. In questo caso, Emre Can sarà il centrale di destra, affianco a Bonucci e Chiellini. Bernardeschi giocherà con Cristiano Ronaldo. Cuadrado giostrerà a centrocampo con Pjanic e Matuidi, mentre sulle fasce potrebbero esserci Cancelo (ex nerazzurro) e Alex Sandro. Non convocato Bentancur. Ancora fuori Douglas Costa: «Ormai non so nemmeno se è biondo o moro, non l’ho più visto. Ha giocato quattro partite a inizio stagione, poi è sparito. Lui è un giocatore importante, da Champions, il problema è che si è fermato sempre», scherza Allegri.