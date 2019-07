Juve-Inter, la prima sfida è di Sarri (ai rigori), ma Conte è soddisfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Puoi chiamarla amichevole e piazzarla a migliaia di chilometri, ma Inter-Juve è sempre partita vera, anche d’estate. Si intuisce dagli screzi nel prepartita tra i tifosi cinesi delle opposte fazione, ma anche dalle scintille in campo con pochi complimenti, tanti falli e ammoniti. Manca lo spettacolo, conseguenza di una preparazione appena abbozzata, non l’agonismo e se la Juve fatica ad entrare in partita come contro il Tottenham, l’Inter dà l’impressione di essere più avanti ma alla fine la spuntano i bianconeri ai rigori.Sarri conferma il 4-3-3 con Bernardeschi, Higuain e Ronaldo nel tridente offensivo, fascia di capitano al braccio di Bonucci (come contro il Tottenham) al fianco di de Ligt. Conte non abbandona il 3-5-2 con Gagliardini e Brozovic in mezzo al campo e un attacco inedito: il baby Esposito e Perisic, mentre Icardi si allena solitario alla Pinetina. Gli ex illustri non mancano, dallo stesso allenatore nerazzurro (al primo incrocio contro i bianconeri), ma anche Cancelo e Candreva, nel primo tempo comanda l’Inter che gestisce la manovra e trova l’affondo vincente dopo 10 minuti: corner di Sensi e autogol di de Ligt su anticipo disperato.Sensi è il più in palla dei suoi, ma bene anche Dalbert e Skriniar (al netto della deviazione sfortunata sul pareggio di Ronaldo nella ripresa). In crescita Rabiot per una Juve trascinata sempre da Ronaldo, al netto delle difficoltà generali fisiche e di palleggio. L’Inter sembra aver già assimilato gli schemi di Conte ma come contro il Tottenham la Juve si rianima nella ripresa, alza i giri del motore e il ritmo della partita che si innervosisce. Ottimo l’innesto di Demiral, impatto decisivo di CR7 come sempre: trova il pareggio su punizione (dal vertice destro dell’area di rigore nerazzurra) deviata da Skriniar. L’Inter non ha più la forza di reagire, la Juve non ha più i polmoni per provare a vincerla e finisce 1-1. Ai rigori errore decisivo di Borca Valero, la Juve la spunta con il gol decisivo di Demiral dal dischetto.