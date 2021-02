Juve-Inter dalle 20,45 diretta live: Pirlo con Kulusevski, Conte si gioca la carta Eriksen

Si decide la prima finalista di Coppa Italia: all'Allianz si affrontano Juve e Inter. Favorita la squadra di Pirlo, forte della vittoria per 2-1 a San Siro della scorsa settimana. Il tecnico bianconero può giocare sul doppio risultato. Ma il passaggio del turno rimane aperto. Davanti, con Ronaldo, ci sarà Kulusevski. In porta Buffon. Conte ritrova Lukaku e Hakimi (squalificati all'andata) e pensa alla carta Eriksen. Il danese potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Arbiterà Mariani.

APPROFONDIMENTI COPPA ITALIA Juve, Pirlo: «Vogliamo la finale a tutti i costi, con... COPPA ITALIA Inter, prove di rimonta. Conte: «Dovremo sfiorare la...

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All.: Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

ARBITRO: Mariani

Ultimo aggiornamento: 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA