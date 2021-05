15 Maggio 2021

di Alberto Mauro

(Lettura 1 minuto)







Handanovic 6 Intuisce e para il rigore ma non può nulla sulla ribattuta, tradito dalla deviazione di Eriksen sul 2-1

Skriniar 6,5 Il più solido in difesa, concede pochissimo

De Vrij 6 Poche incertezze e ben posizionato

Bastoni 5,5 Dalla sua parte l’Inter balla, qualche difficoltà di troppo

Hakimi 5,5 Meno corsa del solito, e più impreciso negli ultimi 30 metri

Barella 6 Detta i tempi, innesca anche l’autogol di Chiellini ma non ha il guizzo vincente

Brozovic 4,5 Schermato da Kulusevski, nel finale di fa espellere con colpa

Eriksen 5 Pallido, una punizione pericolosa ma non incide

Darmian 5 Trattiene in area Chiellini, punito dal Var.

Lautaro 7 Indomabile, si prende il rigore dell’1-1 ma soffre de Ligt

Lukaku 6 Trasforma con freddezza il rigore dell’1-1 ma Chiellini lo tiene a bada alla grande

(Perisic 5)(Sensi 6)(Vecino ng)

Conte 5,5 Non è la solita Inter e non è il solito Conte. Ci teneva a fare risultato allo Stadium, si “accontenta” dello Scudetto