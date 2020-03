Juventus-Inter, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Juventus ed Inter chiudono il programma domenicale della 26esima giornata di Serie A, con un match che dirà molto sul resto del campionato delle due compagini. I pluricampioni d'Italia in carica vengono dalla vittoria della scorsa settimana sul campo della SPAL, 1-2 il finale, e grazie al rinvio della partita tra Inter e Sampdoria hanno visto il vantaggio aumentare a 6 punti sui nerazzurri di Conte, i quali sono obbligati a espugnare Torino per rimanere in corsa per il titolo.(4-3-3) Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All.Sarri(3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku. All.ConteJuventus - Inter, il derby d'Italia: 86 i precedenti in campionato giocati a Torino, con 59 successi dei bianconeri, 16 pareggi e solamente 11 vittorie nerazzurre, l'ultima delle quali il 3 novembre 2012, 1-3 con vantaggio bianconero di Vidal e rimonta interista con doppietta di Milito e gol di Palacio.