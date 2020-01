Juventus contro Inter: il duello riparte tra sorpassi in vetta e sgarbi di mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorpassi e contro sorpassi in testa alla classifica, interferenze sul mercato, ex di lusso e una delle rivalità più antiche del campionato. La storia infinita di Juve e Inter si arricchirà di un nuovo capitolo 2020, grazie ad un duello pronto ad entrare nel vivo dopo le schermaglie della prima parte di stagione. Lunedì di passione per i tifosi bianconeri che contro il Cagliari (ore 15) puntano al momentaneo sorpasso tra le mura amiche dello Stadium, mentre i nerazzurri dovranno ripartire dall'insidiosa trasferta di Napoli (ore 20.45). Nessuna tregua, nemmeno durante la sosta: la sfida si è rinnovata sul mercato con l'accelerazione decisiva di Paratici per Kulusevski, in arrivo a giugno dopo aver flirtato con l'Inter. Ora tocca al campo. Le certezze di Sarri hanno vacillato dopo la sconfitta in Supercoppa, nonostante il primo posto in classifica e nel girone di Champions. La Juve infatti non ha ancora trovato l'assetto ideale - anche tatticamente -, e la media clamorosa di un gol subito a partita è una spia che allarma. C'è da definire al più presto alcune gerarchie: de Ligt o Demiral, Ramsey o Rabiot, mentre in attacco il tridente pesante sembrava la soluzione ad ogni problema ma a Riad si è rivelato un'arma a doppio taglio. A metà stagione la Juve è ancora un cantiere, e se un periodo di assestamento per il cambio (anche filosofico) Allegri Sarri era da mettere in preventivo, i tempi iniziano a stringere, domenica prossima c'è la Roma all'Olimpico e la fase ad eliminazione diretta in Champions non ammette errori. Lo sa benissimo l'Inter, ancora scottata dall'eliminazione contro il Barcellona e decisa a vendicarsi in campionato: l'Europa League ha meno appeal ma anche meno pressione, per permettere a Conte di non perdere mai di vista la Juve.SFIDA SUL MERCATOL'ultimo round di mercato l'ha vinto proprio la Juve con Kulusevski, ma la risposta dei nerazzurri non si è fatta attendere: nel mirino Eriksen, osservato speciale dalla Juve nell'estate del testa a testa per Lukaku. Il danese andrà a scadenza al termine della stagione, ma Marotta sta cercando di convincere il Tottenham a liberarlo già in questa sessione invernale. Gli altri obiettivi del club di viale Liberazione sono Marcos Alonso, Vidal (sul quale forse un pensierino l'ha fatto anche Paratici) e Giroud, ex pupillo di Sarri alle prese con le tre giornate di squalifica di Bentancur, il dualismo Higuain - Dybala (che ieri si è allenato a parte ed è in dubbio), la flessione di Bernardeschi e i dubbi su Emre Can.ARIA DI DERBYC'è aria di derby per l'Inter contro Rino Gattuso, e non sarà un inizio 2020 soft. Dopo la trasferta in Campania, a San Siro c'è l'Atalanta, squadra che ha appena umiliato i rossoneri (5-0, il 22 dicembre). Due partite che potranno dire molto sulle reali ambizioni nerazzurre. L'ex ct deve sfatare due tabù: la tradizione negativa nel mese di gennaio e una vittoria che manca al San Paolo da 22 anni. Per questo la concentrazione deve restare alta. Le belle notizie arrivano da tre rientri importanti. Quelli di Sensi (in campo già 15' con il Genoa), Barella e Sanchez. Anche se l'infermeria resta piena per via degli infortuni di D'Ambrosio (out per un risentimento muscolare) e Asamoah, ancora in dubbio per la trasferta di domani sera, mentre tornano dalla squalifica Lautaro Martinez e Brozovic.