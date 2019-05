La Juvenuts inibisce per 5 anni il tifoso che ha mimato l'aereo di Superga

Non potrà mettere piede nello stadio della Juventus per cinque anni il tifoso ripreso sabato sera nel derby mentre mimava il volo di un aereo, gesto offensivo verso il Grande Torino alla vigilia del 70/o anniversario della tragedia di Superga. È il provvedimento deciso dal club bianconero, dopo i controlli effettuati in collaborazione con la Questura. Il tifoso colpito dal 'daspo societariò non potrà neppure essere all'Allianz il 19 maggio per Juve-Atalanta quando verrà consegnata ai bianconeri la coppa dello scudetto.





