Risoluzione e possibile viaggio in, per la firma con l'è ad un passo dall’addio alla Juventus. Il Pipita non rientra più nei piani del club e lo stesso Pirlo ha deciso di scaricarlo pubblicamente, senza accenni di dietrofront. La stretta di mano tra la Juventus e Higuain è attesa, così, proprio nei giorni in cui i bianconeri accelerano sul fronte sostituto. Suarez resta sempre alternativo a Dzeko: l'uruguaiano sta trattando la risoluzione con il Barça ma i tempi sono lunghi e la discusione complessa. I catalani non sono disposti a regalarlo e, al momento, restano focalizzati sulla vicenda Messi. Tra l'altro,chie circa 12 milioni di euro all'anno e non trascura i contatti con Ajax, Atletico Madrid e Psg. La prima scelta di Pirlo resta così, il cui futuro resta legato all’accordo Roma-Napoli che permetterebbe a Milik di trasferirsi nella Capitale.Passiamo al centrocampo. Con gli innesti di(più esterno offensivo nei piani di Pirlo),(presentato questo pomeriggio), la Juventus ha ringiovanito il reparto e non esclude altre operazioni in mediana. Ma dopo l'infortunio di Bernardeschi la priorità essere sembra essere sugli esterni, con Chiesa sempre nel mirino . Capitolo difesa. Paratici potrebbe accettare offerte all’altezza per De Sciglio e Alex Sandro; Pellegrini, invece, sarà valutato da Pirlo e dovrebbe essere confermato.(Ajax) resta in ogni caso uno dei laterali più apprezzati dalla dirigenza bianconera.