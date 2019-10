Sarri: «Poco concreti sotto porta, credo per un problema mentale»

Alla vigilia del Genoa Maurizio Sarri studia Thiago Motta e veste i panni da psicologo. «La nostra capacità realizzativa è bassa, dobbiamo lavorarci, credo che sia più un problema mentale che materiale. Thiago Motta al debutto ha ottenuto una grandissima vittoria, ha una squadra di qualità tecnica sorprendente per la posizione in classifica che occupa. Abbiamo analizzato l’ultima partita, ma anche rivisto anche alcuni dettagli dell’Under 19 del Psg. Bernardeschi? Sta bene, a Lecce ha sbagliato lui ma anche altri. La squadra sta facendo bene, si è adeguata a un modo nuovo di giocare ma ci sono ancora tante situazione da perfezionare. Abbiamo ancora potenziale da esprimere, un buon margine miglioramento, siamo sulla strada giusta, consapevoli che ci dobbiamo lavorare parecchio. Pjanic non ha avuto lesioni, un semplice affaticamento all’adduttore, ieri non era in condizione di giocare, anche Higuain non era in forma, per fortuna è uscito senza danni da un brutto impatto. Vediamo come sta oggi. Bentancur sta bene, Douglas Costa da ieri è in gruppo vediamo se potrà giocare uno spezzone. Cuadrado davanti? Vediamo oggi la situazione generale. Senza Gonzalo diventa difficile pensare a un 4-3-3, vediamo i giocatori che saranno a disposizione e decidiamo. Molti avrebbero bisogno di riposo, Bonucci de Ligt avevano bisogno di giocare insieme per migliorare l’affiatamento, non riposeranno tutti e due contemporaneamente contro il Genoa».

