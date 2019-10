Genoa, l'amarezza di Motta: «L'arbitro? Severissimo»

«Mi rimane l'amarezza per il risultato, ma posso tornare a casa tranquillo perché ho visto una bella squadra. Abbiamo dimostrato su un campo difficile di potercela giocare alla pari fino alla fine, devo essere solo contento e ringraziare i miei giocatori, che hanno dimostrato di essere una bella squadra». Pur amareggiato per la sconfitta con la Juve maturata nei minuti di recupero, il tecnico del Genoa Thiago Motta sottolinea i meriti dei suoi. Ma cosa pensa dell'arbitraggio di Giua? «Non ho rivisto gli episodi, non giudico quello che ha fatto l'arbitro - risponde Motta -. Comunque posso dire che è stato severissimo con noi. Al di là di questo penso a ciò che abbiamo fatto e sono contento di quello che abbiamo dimostrato». «Devo solo fare i complimenti ad Andreazzoli - conclude Thiago Motta -, ha fatto il suo lavoro qui. Oggi tocca a me, e quello che mi lascia tranquillo è ciò che ho visto dal primo giorno. Giocheremo sempre uniti, affronteremo tutti allo stesso modo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA