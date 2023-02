Juventus, ecco il Friburgo agli ottavi di Europa League: l'italiano Grifo, il quarto posto in Bundesliga e la bicicletta di Streich

Sarà Juventus-Friburgo agli ottavi di Europa League. Dopo aver superato lo spareggio contro il Nantes (1-1 l’andata allo Stadium, 3-0 il ritorno in Francia), i bianconeri pescano i tedeschi di Vincenzo Grifo al sorteggio di Nyon. La doppia sfida si giocherà il 9 e il 16 marzo, con andata all'Allianz Stadium e ritorno in Germania.

L'ALLENATORE

Christian Streich è un ex centrocampista che ha militato nelle fila di Friburgo, Stoccarda e Homburg. Promosso in panchina nel 2011, dopo 11 stagioni nelle giovanili e 5 anni da assistente in prima squadra. Un punto di riferimento della storia del Friburgo, capace di conquistare due qualificazioni in Europa, quattro salvezze, e l’attuale stagione da protagonista assoluto con la qualificazione in Champions nel mirino. Una curiosità: ama la cura del fisico e dell’alimentazione e si presenta all’allenamento in bici.

LA SQUADRA

Il nome più conosciuto è quello del nazionale azzurro Vincenzo Grifo, uno dei punti di forza dell’attacco di Streich. Le stelle sono i due difensori centrali, Matthias Ginter e Philipp Lienhart. Stagione stellare per il Friburgo, ai vertici della Bundesliga e con la voglia di continuare a stupire.

IL CAMMINO

Il Friburgo è quarto in Bundesliga con 40 punti, alle spalle di Bayern, Borussia Dortmund e Union Berlino, con una differenza reti di +3 e una striscia aperta di due vittorie consecutive in campionato. Streich ha raggiunto i quarti di finale di Coppa di Germania dopo il successo 2-0 contro il Sandhausen, ai quarti affronterà il Bayern. E ha chiuso al primo posto il gruppo G di Europa League davanti a Nantes e Qarabag. Un girone senza sconfitte, con 14 punti conquistati in 6 partite.