Juventus senza Higuain, Chiellini e Ramsey

Fuori Higuain, Demiral, Chiellini e Ramsey. Nessuna sorpresa nella lista dei convocati della Juventus, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia di questa sera contro il Milan. Le ultime indicazioni dalla Continassa confermano Pjanic in regia, con Bentancur e Matuidi a centrocampo. Gli unici dubbi sono sulle fasce: in difesa a destra Danilo è favorito su Cuadrado per una maglia dal primo minuto, mentre in attacco le certezze sono Dybala e Ronaldo, con Douglas Costa in vantaggio proprio su Cuadrado. Sarà Buffon a difendere la porta juventina con la coppia centrale Bonucci - de Ligt, aggregati al gruppo da Sarri anche 4 baby: Vrioni, Zanimacchia, Muratore e Olivieri, testati con la prima squadra nelle ultime settimane di allenamenti alla Continassa.

Ultimo aggiornamento: 15:32

