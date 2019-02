Juventus flop, cause e rimedi di un momentaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La caduta del muro juventino è un bel titolo, ma è una notizia fortemente esagerata. Sì, vedere una squadra con la maglia bianconera e tre stelle sul petto, quella squadra, prendere sei gol in quattro giorni, fa un certo effetto. Ma come, proprio loro che hanno sempre fatto della solidità difensiva un tratto distintivo, la storica base dei ripetuti successi, si lasciano andare così, nell’anno che secondo molti doveva essere finalmente quello del triplete? Strano, ma vero. Peraltro, di subire tre gol in due partite consecutive ad Allegri non era mai successo (a Conte sì, annotazione a margine per i tifosi della Juventus, e non sono pochi, che ancora ne hanno nostalgia). Giusto perciò cercare di capirne le motivazioni.Un campanello d’allarme per la Champions? Senza esagerare, una difficoltà da capire. La spiegazione più semplice, ma anche più logica, sta nell’assenza di Chiellini e Bonucci. Molti stanno discutendo la disinvoltura con cui la società si è piegata alla richiesta di Benatia di andarsene. Critiche ovviamente accentuate dalla sfortunata coincidenza con il doppio infortunio dei due pilastri. In queste due ultime partite, con la coppia centrale titolare. qualcosa sarebbe cambiato. Qualcosa, non tutto. Più a Bergamo che con il Parma. I gol presi sabato sono stati propiziati da errori altrui che i difensori centrali di turno, Rugani e Caceres, non sono riusciti a rimediare. La loro quota di responsabilità è limitata, se si riguardano gli svarioni iniziali di posizionamento o di scelte di Khedira (primo gol), Spinazzola (secondo gol) e Mandzukic (terzo gol). A Bergamo a Caceres, appena arrivato, arrugginito dalla mancanza di partite intere giocate in stagione, ma giocatore esperto e reduce da un buon Mondiale con l’Uruguay, Allegri aveva preferito De Sciglio, che mai prima si era cimentato nel ruolo e si è trovato a disagio.LE COLPEIl concorso di colpa nella genesi dei gol subiti indica che la Juventus sta vivendo un piccolo sbandamento collettivo. Che può avere cause diverse. Alcune facilmente rimediabili. Un po’ di rilassamento psicologico, conseguenza della sostanziale semplicità con cui è stato fatto il vuoto in campionato, senza neppure spingere al massimo sull’acceleratore: è chiaro che con il crescere dell’importanza delle partite queste distrazioni svaniranno. Sembra poi che la squadra stia attraversando un momento di appannamento fisico, probabile conseguenza dei carichi di lavoro post-sosta: però già con il Parma, nonostante il risultato, si è vista un po’ più di brillantezza. Infine, il continuo cambio di formazioni e modo di giocare: tutte le grandi squadre sono tali anche perché hanno una fisionomia precisa. Questo forse è il problema meno semplice da risolvere. Per quanto Allegri sia convinto di superarlo con il suo pragmatismo. Resta la sensazione che, per vincere la Champions, di uno come Dybala non si possa fare a meno. Di un Dybala capace di mordere nei pressi o dentro l’area avversaria, come fece con il Barcellona. Non di un Dybala che vaga per il campo lontano dalla porta, magari vicino alla linea laterale, se non addirittura seduto in panchina. Poi c’è Ronaldo. Molti dicono che non è più quello di Madrid. Magari i suoi numeri sono meno sfavillanti, ma altrettanto determinanti. In effetti, dopo la sosta è sembrato avere la gamba un po’ pesante. Ha segnato 4 gol in 5 partite. Vedrete quando sarà in forma.