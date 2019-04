Juventus-Fiorentina, dopo la Champions striscioni al contrario per protesta

Non c'è l'aria di festa, all'Allianz Stadium, nel giorno che potrebbe consegnare l'8/o scudetto consecutivo alla Juventus. Ma neppure è affiorata alcuna contestazione particolare o silenzi del tifo, se non gli striscioni degli ultrà appesi con le scritte al contrario nella curva Sud, per la doccia fredda dell'eliminazione dalla Champions e dopo le critiche via social di tantissimi tifosi. Il gol di Milenkovic dopo 6' ha raggelato i tifosi bianconeri e qualcuno dalle tribune ha gridato «sveglia!». I tifosi viola, poche centinaia, hanno intonato un coro di sfottò «Amsterdam, Amsterdam! » . Ultimo aggiornamento: 19:07





