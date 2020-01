Juventus: Emre Can in chiusura al Borussia Dortmund

Emre Can è ad un passo dal Borussia Dortmund. L’ex centrocampista del Liverpool, arrivato a Torino nel 2018 a parametro zero, è pronto a sbarcare in Germania. La distanza tra domanda ed offerta si è ulteriormente ridotta e la trattativa ad oltranza tra Juve e Borussia (che ha appena ufficializzato Alcacer al Villarreal) potrebbe chiudersi proprio in queste ore sulla base di un prestito (2 milioni circa) e obbligo di riscatto fissato intorno ai 26-27 milioni al verificarsi di determinate condizioni. Il tedesco, ormai ai margini del progetto di Sarri, è quindi solo in attesa del via libera per volare a Dortmund.





