Juventus, stop alla trattativa con il Tottenham per Dybala. La Bbc: «Resta a Torino»

Con il mercato inglese agli sgoccioli, la Juventus ha sciolto le riserve e, alla fine, si tiene stretto Paulo Dybala. Lo sostiene oggi la Bbc, delineando un nuovo scenario rispetto a quello emerso nei giorni scorsi. Stando ai rumors d'oltremanica il 25enne talento argentino resterebbe a Torino per decisione dello stesso club bianconero, che nelle ultime ore si sarebbe convinto a non cederlo. Sfumerebbe quindi il possibile colpo "last minute" del Tottenham. Ultimo aggiornamento: 16:31





