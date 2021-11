Juventus, Dybala torna in gruppo: «Sto bene!». Ma quante assenze pesanti in Champions contro il Chelsea

«Sto bene e domani mi allenerà con la squadra». Paulo Dybala rassicura i tifosi della Juventus ai microfoni di Sky Sport, prima della finalissima Atp Zverev Medvedev al Pala Alpitour di Torino. L’argentino domani torna ad allenarsi in gruppo, e va verso la convocazione in Champions contro il Chelsea, anche se non è da escludere che Allegri - visti gli ottavi già in tasca - gli conceda ancora qualche giorno alla Continassa per un rientro più prudente contro l’Atalanta in campionato. Intanto prosegue l’emergenza in vista della trasferta di Londra, agli infortunati Chiellini, De Sciglio, Bernardeschi e Ramsey si aggiunge Danilo, uscito per un problema agli adduttori contro la Lazio e fuori almeno un paio di settimane: domani sarà sottoposto ad esami presso il JMedical per una diagnosi dettagliata. Contro il Chelsea Allegri dovrà fare a meno anche dei fuori lista Pellegrini (prezioso a Roma) e Kaio Jorge, in attacco ballottaggio Morata - Kean accanto a Chiesa.

