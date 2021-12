Juventus, Dybala e il rinnovo fino al 2026: ci siamo. «Voglio la Champions con questa maglia»

Giorni intensi per Paulo Dybala; dall’infortunio contro il Venezia (nessuna lesione muscolare alla coscia destra ma out contro il Bologna) al rinnovo di contratto imminente, al termine di una trattativa infinita con la Juventus. Il suo agente Jorge Antun è sbarcato in Italia nel weekend, nelle prossime ore sarà ricevuto in sede per definire gli ultimi dettagli del nuovo accordo fino al 2026 (Paulo avrà 33 anni..) con base fissa di 8 milioni di euro più 2/3 di bonus legati a prestazioni, presenze e trofei. Un rinnovo a cifre da top player assoluto che ha scatenato i dubbi dei tifosi juventini dopo l’ennesimo infortunio stagionale contro il Venezia.

APPROFONDIMENTI CASO SUAREZ Esame farsa Suarez: caso archiviato CALCIO Higuain: «Non volevo tornare alla Juventus» CALCIO Sorteggi Champions, la Juventus reagisce così IL CASO Calciomercato, indagati gli agenti Ramadani e Chiodi: faro su...

Venezia-Juventus, le pagelle. Aramu (7) è sempre nel vivo del gioco, de Ligt (6,5) molta sostanza

Il rinnovo di Dybala

Nessuna sorpresa, dunque, e programma rispettato: la società ha evitato di perdere la Joya a scadenza e come richiesto da Allegri sarà uno dei punti di riferimenti del suo progetto: presto l’ufficialità. Intanto Paulo si è concesso ai Junior Reporter della Juventus, rispondendo alle domande dei giovani tifosi bianconeri sui momento chiave della sua carriera.

«La chiamata della Juve è stata una delle emozioni più grandi della mia vita, da quel momento gli ho chiesto di non ascoltare nessun altro. In campo cerco di rilassarmi, la cosa più bella è divertirsi, siamo diventati professionisti giocando da bambini. Non mi immaginavo di arrivare qui, per me era inimmaginabile vestire la maglia della Juventus. A livello calcistico spero che Babbo Natale possa portare la Champions alla Juve. Poi sapendo che c’è il Mondiale sarebbe straordinario vincerlo con l’Argentina. Sistemare la classifica? Deve fare miracoli (ride n.d.r). La prima volta che ho indossato la maglia della Juve? Credo in Supercoppa a Shangai. Non è facile indossare questa maglia, quella numero 10 pesa tantissimo. per la storia del club e per i grandi campioni che ci hanno giocato. La pressione è alta, ma le emozioni uniche. Il mio gol più bello? Quello che ho fatto allo Stadium contro l’Inter, il 2-0, per l’azione e l’avversario. Dybala Mask? E’ nata grazie alla mia passione per i gladiatori, a Doha, dopo aver sbagliato il rigore decisivo. Avevamo tre giorni di vacanza, e sono state le vacanze più brutte che ricordi».