Juventus, c'è anche la mano di Sarri nella rinascita di Dybala

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO – La formula è semplice. Avvicinando Dybala alla porta avversaria si ottiene il capocannoniere della Juventus. Con il gol che ha deciso la sfida contro l’Atletico Madrid PD10 supera CR7 nella classifica dei gol stagionali, 7 a 6, con Higuain subito dietro a 5. Indicazioni preziose per Maurizio Sarri che ha avuto il merito di capire, accompagnare e rilanciare il gaucho di Laguna Larga dopo un inizio di stagione travagliato. Il mercato estivo e il tentativo di offrirlo prima al Manchester United e poi al Tottenham hanno minato le certezze di Dybala che ha iniziato la nuova stagione senza certezze. Sarri è stato bravo a dargliele poco per volta, anche tatticamente. Lo considera un attaccante, al massimo un esterno offensivo, non un trequartista e nemmeno un “tuttocampista” come Allegri. Con rinnovata fiducia e nuove sicurezze a livello tattico Paulino è rinato e si è preso la Juve decidendo sfide di alto livello come Inter, Milan, Lokomotiv, Atalanta e Atletico Madrid. Gol d’autore e spesso di peso, per quello che fino a fine agosto era considerato un esubero e in questo momento è semplicemente imprescindibile. Meglio di Ronaldo – impalpabile contro gli spagnoli –, e preferito al Pipita nonostante la doppietta di Bergamo. La dirigenza è al lavoro per il prolungamento del contratto, ma senza fretta, e intanto Sarri studia il modo di far coesistere i due argentini e il portoghese, in un attacco che non ha nulla da invidiare a quelli di Real, Barcellona e Liverpool.