Juventus, si allena a casa da solo

Ultimo aggiornamento: 21:11

si allena da solo a casa sua, sempre più lontano dalla Juventus e più vicino al. Immagine emblematica di un giocatore che da stella si ritrova ad essere una pedina di scambio per Lukaku. Ufficialmente non potrà allenarsi alla Continassa fino al 5 agosto, data prevista del suo rientro dalle vacanze post Coppa America, ma l’intenzione della dirigenza juventina è quella di chiudere entro lunedì con lo United. Anche perchè il mercato inglese chiude l’8 agosto. Accordo raggiunto con Lukaku sulla base di 9 milioni netti a stagione, e con i Red Devils: entrambi gli attaccanti sono valutati intorno agli 85 milioni di euro, in modo da mettere a bilancio due plusvalenze significative. La Joya si allena da solo e non abbassa la richiesta di stipendio di 10 milioni di euro, lo United prima della firma vorrebbe risolvere la questione sui diritti d’immagine dell’argentino. Intanto nell’operazione potrebbe rientrare anche Mandzukic, apprezzato dagli inglesi, mentre Cancelo sembra destinato al City: alla Juve Danilo più 35 milioni, Juve scatenata sul mercato.