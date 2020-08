© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci potrebbe essere l’ombra delsulle richieste dialla. O almeno questo è il grande dubbio di, che ha rimandato a fine agosto-inizio settembre le discussioni per il rinnovo dell’argentino. Attualmente l’attaccante guadagna 7,3 milioni di euro netti fino al 2022, ma ora ne vuole 15, dopo una seconda parte di stagione da protagonista. Richiesta considerata eccessiva dalla Juventus, che al momento non ha nessuna intenzione di spingersi oltre i 10 milioni di euro (otto più due di bonus). I, ancora impegnati in Europa League (domenica 16 agosto è in programma la semifinale contro il Siviglia), hanno appena visto sfumare l’arrivo di, che ha rinnovato fino al 2023 con il Borussia Dortmund. Quindi, non è da escludere che ora lo United torni con prepotenza su Dybala (l’alternativa èdel Barcellona). Sarebbe il primo vero grattacapo di mercato per. Senza dimenticare i dubbi di, affascinato dall’interesse del Psg. Nel frattempo, la Juventus – che ha ufficializzato la risoluzione con– è interessata ai, masu questo fronte è tranquilla. In primis, ha da tempo un accordo di massima con il centrocampista. In secondo luogo, perché i nerazzurri soddisferanno le richieste economiche del(ufficialeallenatore). Si stanno ultimando i dettagli sulla base di 10 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 25. Invece, niente Inter per: il difensore va al Benfica. Ma il club di viale Liberazione punta forte su. Beppe Marotta è pronto a sacrificare, non sempre in piena sintonia con. Ilè attivo nel mercato in entrata: ha chiestoalla Sampdoria eal Milan. I rossoneri valutano il terzino 3,5 milioni di euro, ma i granata offrono due. Intanto, in via Aldo Rossi sperano di annunciare il rinnovo di Ibra nella settimana dopo Ferragosto, per poi concentrarsi sul mercato in entrata (da Aurier del Tottenham a Bakayoko del Chelsea, passando per Pessina dell’Atalanta e Florentino del Benfica) e sui preliminari di Europa League. Oggi ha fatto le visite mediche il giovane svedese Emil Roback. Ilha ufficializzatodel Lecce, ha presodal Parma edall’Atalanta (lui arriva in prestito).