Juventus, Dybala: «Dobbiamo continuare così senza mollare di un centimetro»

«Abbiamo degli obiettivi in testa, che sono quelli di vincere tutte le competizioni che giochiamo, perché abbiamo una squadra molto forte e molto importante ma dobbiamo continuare così. Non dobbiamo mollare di un centimetro questa cattiveria e questo livello che stiamo avendo perché stiamo facendo bene e adesso ovviamente si alza l'asticella». Lo dice l'attaccante della Juventus Paulo Dybala all'indomani della tripletta realizzata in Champions contro lo Young Boys nel giorno in cui nacque Omar Sivori. «Sappiamo quello che rappresenta lui per la Juve, ma anche per il calcio italiano e per il calcio mondiale -aggiunge la 'Joyà a uefa.com-. È una sensazione bella segnare tre gol nel giorno del suo compleanno, sicuramente per i tifosi juventini ci sono tanti ricordi di lui. Un saluto alla famiglia in questo momento». Sul 3-0 rifilato allo Young Boys Dybala aggiunge: «Penso che sia stata una bella partita, per me, per la squadra, per i tifosi abbiamo fatto una bella partita, abbiamo fatto anche divertire i tifosi che sono venuti e andiamo a casa tranquilli perché abbiamo fatto quello ci ha chiesto il mister».

© RIPRODUZIONE RISERVATA