Juventus, Dybala: «CR7 calmo e professionale nello spogliatoio. Strano Higuain da avversario»

«Io ero più incuriosito per come fosse lui dentro lo spogliatoio, perché poi com'è in campo lo conosciamo tutti abbastanza bene. Devo dire che lui ha dimostrato di essere molto professionale e calmo all'interno dello spogliatoio». Paulo Dybala si esprime così su Cristiano Ronaldo nel corso di un'intervista ai microfoni di Sky Sport. «È una grandissima persona e lo sta dimostrando ogni giorno quando ci alleniamo e in ogni partita -aggiunge l'attaccante della Juventus-. Inoltre ha un buon rapporto con tutti».

«Lo avevo già incontrato da avversario, poi abbiamo giocato insieme e abbiamo conquistato tanti trofei. Ovviamente sarà strano vederlo come avversario. Però ognuno difenderà la sua maglia per dare il meglio e noi vogliamo vincere». L'attaccante della Juventus, Paulo Dybala, si esprime così sul big match di domenica sera a San Siro contro il Milan, dove ritroverà l'ex compagno di reparto in bianconero, Gonzalo Higuain. «Penso che arriviamo bene tutte e due a questa sfida, le squadre stanno facendo molto bene in tutte le competizioni -sottolinea il 24enne argentino ai microfoni di Sky Sport-. Sicuramente sarà una bellissima partita come è sempre Milan-Juve e speriamo di ovviamente di fare una grande partita e di portare a casa i tre punti». Il più bel ricordo contro i rossoneri non è però con la maglia bianconera ma con quella rosanero: «Mi piace ricordare la rete fatta con il Palermo quando abbiamo vinto 2-0 a San Siro: è stato un gol molto importante per me, per quella stagione, perché abbiamo vinto in un campo difficile e nessuno se lo aspettava».

