Juventus, Douglas Costa ha fretta di tornare: si allena da solo alla Continassa

Torino - Douglas Costa ha fretta di tornare in campo, oggi ha anticipato i tempi presentandosi alla Continassa per allenarsi in vista del Genoa. Ha smaltito i problemi fisici e la squalifica, pronto per tornare a disposizione di Allegri alla ripresa. L’allenatore ha concesso tre giorni di riposo al gruppo che tornerà al lavoro senza i 14 convocati dalle rispettive nazionali, al gruppo dei 13 si è aggiunto anche Emre Can a sostituzione dell’infortunato Gundogan. La Juventus intanto ha presentato ricorso contro la decisione del giudice sportivo della serie A di chiudere per un turno la curva Sud dell'Allianz Stadium, in seguito ai cori provocatori e razzisti contro Koulibaly in occasione dello scontro diretto contro il Napoli dello scorso 29 settembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA