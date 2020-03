Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi cucina e chi si allena, ecco gli juventini in quarantena come passano il loro tempo tra le mura domestiche. C'è Douglas Costa che palleggia in giardino coinvolgendo il cane, c'è de Ligt in palleggio con la carta igienica, poi c'è Dybala che inforna piatti tipici argentini. E c'è Ghirelli che è in salone con un pallone, in tenuta da gioco. Uomini e donne, vale per tutti