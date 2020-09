Ultimo aggiornamento: 20:16

Un altro passo verso la. Con le parole di ieri, il patronha mandato un segnale chiaro ai bianconeri, da tempo in trattativa con laper regalare Chiesa ad Andrea Pirlo . «Nell'ultima settimana tutto è possibile, si vedrà» l'apertura del numero uno dei toscani, intervistato a Dazn al termine della sconfitta con l'Inter. Il quadro è noto: con in tasca il sì del talento classe '97, il ds Paratici lavora per chiudere l'affare sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto sui 40 milioni di euro complessivi. L'intermediario dell'operazione, Fali Ramadani, è a Milano dove ha già incontrato il papà del calciatore, Enrico, e i bianconeri. C'è fiducia e resta la volontà di blindare l'affare in tempi brevi, ma per l'affondo finale serve la cessione di. Parallelamente, la Juventus porta avanti i contatti con l'Everton per il ritorno diin Italia. Ai Campioni d'Italia era stato accostato anche Scamacca sul quale, però, è piombato il Genoa di Preziosi. I liguri sono a caccia di un nuovo attaccante e sulla lista del ds Faggiano figurano ancora i nomi di Balotelli, Sanabria e Torregrossa. A proposito di rinforzi offensivi, loha avuto un nuovo contatto con Llorente. Lo spagnolo, in uscita dal Napoli, piace anche allae alla