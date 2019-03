Allarme Juventus in vista dell'Atletico: si ferma De Sciglio

TORINO - Primi guai in vista dell’Atletico per Max Allegri. Stamattina durante le rifinitura si è fermato De Sciglio (escluso dalla lista dei convocati contro l’Udinese) a causa di un problema muscolare all'adduttore destro che molto probabilmente gli impedirà di essere a disposizione contro l’Atletico Madrid in Champions. Nei prossimi giorni l’esterno sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti, ma si tratterebbe di un’assenza molto pesante visto che Alex Sandro è squalificato e Cuadrado è ancora ai box. Terzini contati per Allegri mentre Simeone deve fare i conti con l’infortunio al soleo di Filipe Luis (in dubbio per la Juve) e una botta al quadricipite rimediata in mattinata da Godin in allenamento, troppo poco per fermare il capitano dell’Atletico.





