Juve, De Ligt positivo al Covid: è il terzo caso dopo Alex Sandro e Cuadrado

Matthijs de Ligt positivo al coronavirus. Il difensore olandese è il terzo caso degli ultimi giorni in casa Juventus dopo Cuadrado e Alex Sandro. A darne comunicazione è stata la stessa società bianconera con un comunicato sul suo sito ufficiale: «Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento». Il centrale salterà quindi la partita contro il Sassuolo in programma domenica sera alle 20.45. Accanto a Bonucci, spazio dunque a uno tra Demiral e Chiellini. La speranza in casa Juve è che non ci siano nuovi casi.

APPROFONDIMENTI CALCIO Chiesa al centro della Juve: Fede si riscopre leader in mezzo a... ALLARME COVID Juve, anche Cuadrado positivo dopo Alex Sandro. Ora nuovi test SPORT Juventus, De Ligt positivo al Covid: è in isolamento

Ultimo aggiornamento: 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA