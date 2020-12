De Ligt: «Mai pentito di aver scelto la Juve. Che fortuna giocare con Bonucci»

Guai a chiedere a Matthijs de Ligt se pensa di aver sbagliato mossa scegliendo la Juventus nel luglio 2019. Il difensore olandese è stato protagonista di un'intervista a The Athletic, in cui ha raccontato dell'arrivo a Torino e del primo anno e mezzo in Italia: «Ho sempre pensato che questo fosse il posto migliore per me e non mi sono mai pentito di aver scelto la Juventus. Per un difensore è sempre una grande sfida mettersi alla prova da straniero con il campionato italiano, ma io adoro le grandi sfide». Il centrale 21enne, costato 75 milioni di euro, ha saltato la prima parte di stagione per un infortunio alla spalla. Ma da quando è tornato contro il Cagliari il 21 novembre, ha giocato tutte le altre dieci partite per 90', senza uscire mai dal campo. Un segnale di quanto Pirlo si affidi a lui.

Poi sul rapporto con Bonucci e Chiellini: «Sono davvero fortunato a giocare con gli stessi giocatori che guarderei alla tv se fossi un giovane difensore che deve imparare questo ruolo. Bonucci è davvero bravo nella fase d'impostazione e quindi gli parlo molto e gli chiedo quello che fa. Lo stesso vale con Chiellini, bravissimo in marcatura, provo a imparare anche da lui».

