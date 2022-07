Juve, rilancio del Bayern per de Ligt ma i bianconeri chiedono 90 milioni. Il Milan stringe per De Ketelaere, Sanchez blocca il mercato dell'Inter

È terminato l’incontro tra la Juventus (che ha ufficializzato Pogba), il d.s del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic (ex bianconero) e il procuratore di de Ligt, Rafaela Pimenta. Dai bavaresi filtra ottimismo anche se c’è ancora distanza tra l’offerta del Bayern (70/75 milioni cash) e la richiesta della Juventus di 90 milioni, ma le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Una volta ceduto il difensore olandese, partirà l’assalto a Koulibaly (7 milioni di euro all’anno al difensore e 30 al Napoli) e Bremer. Sul brasiliano, però, è in vantaggio l’Inter, che nel frattempo sta cedendo Skriniar al Psg. Per lo slovacco sono ore decisive. Andrà in Francia per 65 milioni di euro. Intanto, i continui rifiuti di Sanchez, bloccano il mercato in attacco.

Attesa Dybala, il Milan stringe per De Ketelaere

È atteso, infatti, il ritorno in Italia di Dybala, ancora senza squadra. Oltre ai nerazzurri (unica offerta concreta di 5,5 milioni di euro all’anno), monitorano la situazione anche Milan, Napoli, Roma, Arsenal e Manchester United. Il Milan stringe per De Ketelaere, ma non ha nessuna intenzione di andare oltre i 30 milioni di euro, forti anche della volontà del fantasista che vuole solo i rossoneri. Intanto, da via Aldo Rossi pensano solo al mercato in uscita. Castillejo va da Rino Gattuso al Valencia a titolo definitivo, dopo quattro anni. Lo spagnolo ha già salutato i compagni. Inoltre, Frank Tsadjout, attaccante del 1999, nell’ultimo campionato tra Pordenone e Ascoli, sta per firmare con la Cremonese. Per lui, prima stagione in A. Il trasferimento sarà a titolo definitivo, il Milan probabilmente terrà una percentuale sulla futura vendita. Invece, Caldara può andare allo Spezia in prestito con diritto di riscatto a tre milioni di euro, in cui il Milan pagherebbe circa la metà dell’ingaggio.