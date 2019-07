E' arrivato de Ligt, bagno di folla ed entusiasmo al J-Medical

Ultimo aggiornamento: 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ il primo giorno in bianconero di, sbarcato al JMedical tra l’entusiasmo dei tifosi assiepati dietro alle transenne dalle 7.30 di mattina. Ma è anche il giorno di, accolto dalla folla al grido di “Portaci Pogba”. Decisivo nell’operazione de Ligt (per lui una commissione importante), sta già pensando al futuro: gli affari sull’asse Raiola – Juve potrebbero non essere finiti qui. «De Ligt è il numero uno tra i giovani, ha la mentalità die la personalità di. Ma occhio a Kean. Anche lui è un fenomeno come de Ligt, per il suo futuro vediamo. Pogba alla Juve è impossibile? La fine delle storie non è mai scritta, io vivo un giorno alla volta». I tifosi juventini sono autorizzati a sognare, mentre de Ligt dopo le visite è atteso alla Continassa per la firma con foto di rito e poi al centro sportivo per presentarsi ai nuovi compagni. Qualcuno lo conosce già bene, consi era dato appuntamento a Torino dopo la finale di, e nei giorni scorsi ha sentitoal telefono.