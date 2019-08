Danilo oggi a Torino, Cancelo vola a Manchester. Rugani piace in Premier

Cancelo vola a Manchester, mentre oggi Danilo (contratto da circa 4 milioni di euro a stagione) sarà a Torino: come da programmi, è tutto fatto per lo scambio tra i due terzini. La Juventus, che incasserà pure conguaglio da 28 milioni di euro, registra così un'altra plusvalenza dopo Kean, neo giocatore dell'Everton. Restano in uscita Mandzukic, Perin, Matuidi, Khedira e ovviamente Dybala. Va poi monitorata la situazione di Rugani: sul centrale bianconero Arsenal e Wolverhampton. Sono i giorni pure di Mario Balotelli. L'attaccante ex Olympique Marsiglia è corteggiato dal Flamengo. «E' un grande giocatore, si è dimostrato interessato a giocare con noi. Ora è libero, ma la situazione non è ancora cambiata», le parole del presidente della società brasiliana, Rodolfo Landim.





