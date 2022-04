Juventus, ufficiale il rinnovo di Cuadrado fino al 2023. Ora De Sciglio, rimane in dubbio Bernardeschi

Dopo Perin la Juve ha fissato un altro tassello per la prossima stagione con il rinnovo di Juan Cuadrado. Il colombiano - in scadenza a giugno - sarà ancora uno dei punti fermi di Max Allegri fino a giugno 2023, con il prolungamento di un anno a ingaggio ridotto. Nella scorsa stagione per lui 10 assist in Serie A, 17 in tutte le competizioni, in quella attuale, già 5 gol che gli consentono di eguagliare i record datati 2015/16 e 2017/18. Prossimo al rinnovo anche De Sciglio, mentre al momento non ci sono state offerte per Bernardeschi che rischia di salutare a giugno proprio come Dybala.

Ancora insieme, Panita ❤️@Cuadrado rinnova fino al 2023 ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) April 15, 2022