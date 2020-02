Divo Ronaldo, dal Festival di Sanremo a quello del gol

Ruota un po’ tutto attorno a lui. Si presenterà o meno a Sanremo stasera accanto alla sua Georgina? Dimostra veramente 25 anni biologici come ha dichiarato a Canal 11 e ancora: chi giocherà accanto a lui sabato al Bentegodi? Domande che hanno un solo protagonista, Cristiano Ronaldo, l’uomo in più di questa Juventus, dentro e fuori dal campo. Mentre i tifosi accarezzano il sogno Messi per il futuro, il presente bianconero è scolpito a caratteri cubitali dai gol di CR7, a caccia del record della 10^ partita consecutiva a segno in campionato. Uno dei tanti, il primo da festeggiare a 35 anni d’età, soglia della pensione per molti, mentre lui sfoggia ancora colpi da funambolo e gol pesanti, senza la minima flessione, dopo aver superato i problemi fisici al gioncchio di novembre.

Stasera la sua Georgina debutterà a Sanremo, ma in città si parla soprattutto di lui: arriverà o no? Al netto dei depistaggi di routine al momento la sua presenza al Festival non è da escludere, nonostante si giochi sabato a Verona. Uno strappo alla regola per il portoghese si può anche fare, anche perché toccherà di nuovo a lui sostenere il peso dell’attacco bianconero al Bentegodi. Sarri è tentato dalla conferma del tridente con Douglas Costa, ma occhio alla soluzione più d’equilibrio con il trequartista, anche perché il Verona di Juric è un brutto cliente, e ne sa qualcosa la Lazio di Inzaghi. Oggi lavoro personalizzato (e previsto) per Bonucci, in gruppo Dybala, e parecchie alternative in attacco per Maurizio Sarri, con un unico punto fermo: il solito Cristiano Ronaldo.

