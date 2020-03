Juventus, Cristiano Ronaldo è tornato e si è regolarmente allenato con la squadra

TORINO Si naviga a vista anche alla Continassa, in attesa di capire se e quando si giocherà, con relative restrizioni e limitazioni. I piani dello staff tecnico cambiano e si adeguano alle esigenze di un’Italia sempre più col fiato sospeso per il coronavirus. Il campo passa in secondo piano, ma una buona notizia da casa Juve è arrivata dall’allenamento di questa mattina. Doveva essere una rifinitura, è diventata una seduta senza certezze sul prossimo impegno e relativo calendario. Ma è tornato Cristiano Ronaldo, dopo il blitz a Madeira, al capezzale della madre Dolores Aveiro colpita da ictus cerebrale. CR7 ha preso regolarmente parte all’allenamento odierno, incentrato sul lavoro in campo con il pallone, compresa partitella finale a tutto campo. Da monitorare le condizioni di Chiellini (leggero affaticamento ai flessori) e Buffon (che ieri si è comunque allenatore regolarmente nonostante un fastidio alla schiena che l’ha limitato nei giorni precedenti). L’incertezza ha danneggiato anche il titolo Juventus in Borsa, tra i peggiori del Ftse Mib - secondo Finanza.com - con un calo del 2,3% in area 0,90 euro, il minimo dall'autunno 2018.

Ultimo aggiornamento: 15:20

