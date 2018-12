Juventus, Cristiano Ronaldo: «Sono favorevole al Var ci sono meno errori»

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni diSky Sport nel post partita di Juventus-Sampdoria (2-1).



In merito alla prima parte di stagione alla Juventus

«La squadra sta facendo molto bene, abbiamo lavorato bene facendo un bel girone d’andata però c’è ancora tutto il girone di ritorno e bisogna lavorare».



In merito al Var

«Sono favorevole perché così ci sono meno errori. Bisogna solo lasciare lavorare tranquilli gli arbitri perché non è semplice gestire certe situazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA