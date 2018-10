Cristiano Ronaldo comanda la Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il paradosso è che il migliore Ronaldo ancora non l’abbiamo visto. Eppure, anche questo CR7 un po’ così, e cioè relativamente poco esplosivo, senza cambio di passo e talvolta un po’ assente dalla partita, è un giocatore sensazionale, tuttora capace di vincere le partite da solo, o quasi. Con la Juventus è successo per la prima volta a Empoli. Non che prima non si fosse fatto sentire, ma è stato sabato il suo battesimo bianconero con l’esclusività della vittoria. Ha deciso con un gol venuto dal niente: un diagonale scagliato a 90 all’ora all’incrocio dei pali da una posizione in campo tutt’altro che potenzialmente pericolosa per gli avversari.I numeri di Cristiano sono già abbastanza indicativi: nelle prime dieci giornate di campionato, 7 gol e 4 assist (per qualcuno gli assist sarebbero 5 e per le severe statistiche ufficiali della Lega sono soltanto 3, ma non sottilizziamo); due i pali colpiti; per non parlare dei tiri in porta: è già a quota 59, cioè una ventina in più dei suoi più vicini inseguitori, Insigne, Dzeko e il genoano Piatek, l’unico a precederlo nella classifica dei cannonieri. Ma c’è un dato che non ti aspetti: Ronaldo non è fra i primi quindici nella classifica dei falli subiti, un segnale di una certa pigrizia, chiamiamola così, nel cercare gli uno contro uno. Una prova del fatto che non è ancora al cento per cento della forma, altrimenti, come ha sempre fatto, si divertirebbe contro certi avversari ovviamente non alla sua altezza. Limitare simili azioni, in questa fase della stagione, è segno di grande intelligenza.E’ da qualche anno, da quando è entrato nella fase della piena maturità, che CR7 calibra diversamente il suo rendimento, in modo da essere al top fra fine inverno e inizio primavera, cioè nel momento decisivo delle varie competizioni. Magari premendo, all’inizio, più sull’acceleratore in Champions, il suo torneo preferito. Cosa che finora quest’anno gli è riuscita meno, per via dell’espulsione di Valencia e della successiva squalifica, ma già a Manchester l’intensità della sua prestazione è stata eccezionale.In realtà, eccezionale è un aggettivo che male si accosta a CR7. Per lui certe prodezze sono una regola, non un’eccezione. E’ uno dei pochi casi in cui l’esposizione mediatica globale, spesso addirittura smodata, non condiziona minimamente il rendimento. Neanche la storiaccia delle accuse di violenza sessuale ha influito sui suoi comportamenti, né ha influenzato la sua efficienza in campo. La Juventus, ingaggiandolo, ha stipulato un’assicurazione contro le sue giornate no. Il Real Madrid, lasciandolo partire, ha perduto la sua coscienza di sé: l’umiliazione subita ieri dal Barcellona senza Messi ne è solo l’ultima controprova. Che giochi benissimo, bene o così così, Cristiano Ronaldo la differenza la fa sempre.